Мишустин назначил нового гендиректора Фонда развития территорий

16 окт. 19:29

Ильшат Шагиахметов назначен генеральным директором Фонда развития территорий, такое распоряжение издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Срок полномочий Ильшата Шагиахметова на посту генерального директора фонда составит три года. К работе в новой должности он приступит 2 декабря", - сказано в сообщении на сайте кабинета министров.

Полномочия прежнего гендиректора, Константина Цицина, прекращены досрочно по собственному желанию.

Ильшат Шагиахметов родился в 1985 году, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. С 2020 года работал замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина. С прошлого месяца был исполнительным директором Фонда развития территорий.