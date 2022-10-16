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Мишустин назначил нового гендиректора Фонда развития территорий

Мишустин назначил нового гендиректора Фонда развития территорий

Ильшат Шагиахметов назначен генеральным директором Фонда развития территорий, такое распоряжение издал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Срок полномочий Ильшата Шагиахметова на посту генерального директора фонда составит три года. К работе в новой должности он приступит 2 декабря", - сказано в сообщении на сайте кабинета министров.

Полномочия прежнего гендиректора, Константина Цицина, прекращены досрочно по собственному желанию.

Ильшат Шагиахметов родился в 1985 году, окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. С 2020 года работал замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина. С прошлого месяца был исполнительным директором Фонда развития территорий.

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