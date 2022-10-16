Саудовская Аравия и ЮАР ждут цифрового прорыва

Министерство связи и информационных технологий Саудовской Аравии подписало меморандум о сотрудничестве с Департаментом связи и цифровых технологий Южной Африки в области связи и информационных технологий. Документ направлен на достижение технического развития и расширение рынков информационных и коммуникационных секторов.

Arab News пишет, что меморандум был подписан министром связи и информационных технологий Саудовской Аравии Абдуллой Амером Аль-Савой и министром транспорта ЮАР Фикиле Мбалулой в рамках Саудовско-южноафриканского инвестиционного форума в Джидде. Сотрудничество охватит несколько областей: образование, здравоохранение, электронное правительство, туризм, умные города, фиксированную и беспроводную широкополосную связь, IP-сети и центры обработки данных, интернет-приложения и беспроводные услуги, включая спутниковую связь. Две страны обязались взаимодействовать совместным инвестиционным проектам в области инфраструктуры ИКТ, цифровой связи и новых технологий.

Также стороны будут заниматься разработкой цифровой экономики, инноваций и сотрудничать в области искусственного интеллекта, интернета вещей, облачных вычислений и цифрового правительства.

На форуме Саудовская Аравия и Южная Африка также подписали 11 соглашений и меморандумов о взаимопонимании в государственном и частном секторах, направленных на содействие развитию инвестиционного сектора. Эти соглашения охватывают такие области, как энергетика, водоснабжение, "зеленый" водород, переработка отходов, логистика и исследования, проводимые с воздуха. Министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что экономика королевства растет самыми быстрыми темпами среди экономик G20. Страна занимает стратегическое положение, связывая три континента с береговой линией протяженностью 1200 км вдоль Красного моря, через которое проходит около 15% мировой торговли.

Аль-Фалих также отметил, что торговля между Саудовской Аравией и Южной Африкой постоянно растет: она увеличилась с 4,6 млрд долларов в 2019 году до примерно 4,8 млрд долларов в прошлом году и, как ожидается, превысит 5,3 млрд долларов в 2022 году.