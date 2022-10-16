Российский генпрокурор совершает рабочий визит в Саудовскую Аравию

16 окт. 19:20

Генеральный прокурор России прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию, об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.

В программу визита входят встречи с саудовским коллегой Саудом Бен Абдаллой Аль-Муаджибом Аль-Шарифом и главой Национального антикоррупционного комитета королевства Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом.

Напомним, в январе Игорь Краснов принимал Генпрокурора Саудовской Аравии в Москве как главу зарубежной делегации, прибывшей на торжества по случаю 300-летия прокуратуры РФ. Тогда на встрече они обсудили проект программы сотрудничества, включающий мероприятия по противодействию экологическим правонарушениям, киберпреступлениям, неправомерному обороту криптовалюты, возврату из-за границы преступно нажитых активов и защите прав детей. Этот документ и предполагается подписать в ходе нынешнего визита.