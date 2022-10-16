Берега реки Ардон укрепят в Северной Осетии

Берегоукрепления капитально отремонтируют на реке Ардон в Северной Осетии, рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы России.
"Государственная экспертиза проектов строительства Республики Северная Осетия-Алания рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на капитальный ремонт левобережных берегоукреплений на реке Ардон для защиты города Алагир и поселка Энергетик Алагирского района", - цитирует сообщение ТАСС.
Сооружения защитят эти населенные пункты от паводков.
В нем также уточняется, что республиканская экспертная организация связана с Единой цифровой платформой экспертизы.