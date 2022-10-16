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Дальность действия иранских ЗРК "Бавар-373" выросла до 300 км

Дальность действия иранских ЗРК &quot;Бавар-373&quot; выросла до 300 км

Иранские разработчики расширили зону применения отечественных ЗРК "Бавар-373" до 300 км, передает Tasnim со ссылкой на командующего ПВО бригадного генерала Алирезу Сабахифарда.

"Иран провел испытания "Бавар-373" для действий на расстоянии 300 км, сказал командир", - пояснили в агентстве.

Сабахифард напомнил, что дальность действия первой версии "Бавар-373" составляла 200 км, комплекс был модернизирован в ответ на повышение уровня угроз для страны.

Напомним, иранские военные получили ЗРК "Бавар-373" в августе 2019 года.

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