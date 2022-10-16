Переговоры по зерновой сделке замглавы МИД РФ с представителями ООН прошли в Москве

16 окт. 18:26

Переговоры заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом и главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан завершились в Москве.

Как сообщает РИА Новости, встреча, посвященная зерновой сделке, длилась более 2,5 часов.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гриффитс и Гринспан полетят в воскресенье в Москву. Позже в МИД РФ заявили об их переговорах с Вершининым.

По словам Дюжаррика, цель Гриффитса и Гриспан - продление и расширение зерновой сделки, а также содействие экспорту российского зерна и удобрений.