Более 10 предприятий Чечни присоединятся к нацпроекту "Производительность труда"

16 окт. 18:09

В нацпроекте "Производительность труда" в Чечне до 2025 года намерены принять участие более 10 предприятий в различных отраслях, рассказал министр экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев.

По его словам, в 2022 году проект проходил на ООО "Трубпласт", работники которого проходили необходимое обучение. Там также применялись новые управленческие решения и технологии, шла оптимизация производственных процессов.

"Итогом внедрения практики бережливого производства на образцовом потоке на предприятии стало сокращение незавершенного производства на 64%, уменьшение времени протекания процесса на 10% и увеличение выработки на 16%", - цитирует Шаптукаева ТАСС.