Колокола вернулись в храм спустя почти сто лет в Ессентуках

16 окт. 17:49

Колокола установили в старинном Свято-Покровском храме в Ессентуках на Ставрополье, рассказал глава города Александр Некристов.

"В Свято-Покровском храме Ессентуков после богослужения казаки городского отдела подняли на колокольню девять новых колоколов... После развески и монтажа креплений для звона в Ессентуках планируется заменить конструкцию лестницы на звонницу, провести косметический ремонт стен и пола верхнего яруса, улучшить звонарный помост", - написал он в своем Telegram-канале.

Когда работы будут завершены, уточнил Некристов, здесь может быть открыта школа юных звонарей.

Мэр добавил, что на самом большом колоколе изображены образы Святой Троицы, Казанской Божией Матери, Иоанна Предтечи, Апостолов Петра и Павла.

В 1905 году в храме была деревянная звонница с четырьмя колоколами, в 1912 году вместо нее возвели каменную колокольню. В 30-х годах XX века колокола были сняты и вывезены. Общий вес новых колоколов составляет более 330 кг.