Бахрейн опроверг США: ОПЕК+ сокращает добычу на основе консенсуса

16 окт. 17:15

Решение стран ОПЕК+ в Вене о сокращении нефтедобычи было вынесено на основе консенсуса, заявил министр нефти и окружающей среды Бахрейна Мухаммед Мубарак бен Дина.

"Решение ОПЕК и ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки было принято на основе консенсуса среди всех государств-членов и после тщательного технического анализа", - цитирует его Бахрейнское информационное агентство.

Чиновник отметил "стремление стран-участниц соглашения принимать решения, направленные на стабилизацию рынков нефти".

Мухаммед Мубарак бен Дина заверил, что на следующих встречах будут анализироваться любые экономические события - это жизненно важно для "обеспечения стабильности мирового рынка и поставок, а также баланса интересов производителей и потребителей".

Напомним, 13 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби выразил мнение, что ряд стран ОПЕК+ оказались под давлением - их фактически вынудили поддержать решение о снижении объемов добычи нефти.