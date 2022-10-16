Глава "Газпрома": Россия может значительно расширить "Турецкий поток"

16 окт. 16:59

Газопровод "Турецкий поток" может быть существенно расширен, об этом сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".

"Речь идет о всех тех выпадающих объемах, которые мы потеряли из-за актов международного терроризма на Северных потоках, поэтому это могут быть значительные объемы", - пояснил он.

Миллер подчеркнул, что ничего невозможного не существует, и напомнил, что "Газпром" обладает опытом разработки "Южного потока", мощность которого изначально была запланирована на уровне 63 млрд кубометров газа.

"Поэтому, если говорить о даже технической документации проработки трассы, то под "Южный поток" это все было в свое время уже сделано", - констатировал он.