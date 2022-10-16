Совет глав МИД Организации тюркских государств соберется завтра в Стамбуле

16 окт. 16:42

В Стамбуле завтра пройдет внеочередное заседание Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств, такое сообщение распространила пресс-служба МИД Турции.

"В ходе завтрашнего заседания планируется обсудить приоритетные вопросы повестки дня ОТГ, в том числе подготовку к саммиту Организации, который состоится в Самарканде 11 ноября", - цитирует его Anadolu.

В заседании, наряду с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, примут участие главы дипломатических ведомств и другие высокопоставленные представители Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, а также стран-наблюдателей - Венгрии и Туркменистана.

Напомним, предыдущее заседание Совета министров иностранных дел ОТГ прошло 11 января в удаленном режиме.