Второй выживший после удара током в фонтане подросток выписан из больницы в Тбилиси

16 окт. 16:29

Мальчика, пострадавшего от удара током в фонтане в тбилисском парке Ваке, сегодня выписали из клиники New Hospitals. Об этом рассказал глава центра здоровья детей клиники Давид Цибадзе.

По его словам, юноша находится в удовлетворительном состоянии, он долечится дома, передает Sputnik Грузия.

Напомним, трое подростков получили удар током, спустившись в фонтан за упавшим мячом. Тринадцатилетняя девочка умерла в клинике Хечинашвили. Остальные пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, второй выживший школьник был выписан из больницы Иашвили вечером 14 октября.