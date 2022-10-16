Бывшего ставропольского полицейского заподозрили в хищении 57 тонн топлива

16 окт. 15:44

Бывший сотрудник отдела МВД России по Шпаковскому району Ставрополья подозревается в присвоении и растрате имущества, - сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ России.

Полицейский присвоил свыше 57 тыс литров разного топлива, а чтобы скрыть преступление, он вносил в путевые листы служебных автомобилей данные о пробеге и объемах использованного горючего. Он также корректировал показания одометра, - выяснили силовики, передает "АиФ-Ставрополье".

Стоимость похищенного топлива превысила 2,6 млн рублей, на бывшего сотрудника тылового обеспечения завели уголовное дело. Сейчас следователи документируют действия подозреваемого.