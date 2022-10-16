У Дагестана будет свой региональный фонд пространственных данных

16 окт. 15:28

Кабмин Дагестана принял постановление о создании регионального фонда пространственных данных, - сообщили в пресс-службе Минимущества республики.

Фонд создаст единую картографическую основу в информационных системах региона, будет заниматься мониторингом и актуализацией топографических планов, а также осуществлять информационную поддержку принятия управленческих решений органов исполнительной власти, - передает "АиФ-Дагестан".

Это позволит более эффективнее управлять активами и ресурсами региона, увеличить налогооблагаемую базу, повысить инвестиционную привлекательность за счет защиты собственности инвесторов и владельцев земельных активов и ресурсов. Кроме того, удастся повысить эффективность и прозрачность по всем направлениям бюджетных расходов и многое другое, - отметили в пресс-службе.

В Фонд будут включены материалы, полученные в результате выполнения геодезических и картографических работ, организованных органами госвласти региона или подведомственными учреждениями, содержать его будет подведомственное учреждение Минимущества Дагестана ГБУ "Дагтехкадастр".

Сведения о пространственных данных Фонда будут предоставляться как физическим, так и юридическим лицам, а также органам госвласти для использования во всех сферах деятельности.