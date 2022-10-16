МИД Ирана: высказывания президента США не удивляют руководство страны

16 окт. 15:14

Официальный представитель МИД ИРИ Насер Канани осудил поддержку президентом США Джо Байденом беспорядков в Иране.

"Президент США Джо Байден с начала недавних событий в Иране неоднократно поддерживал беспорядки своими интервенционными заявлениями", написал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана в своем аккаунте в одной из соцсетей, передает иранское информационное агентство ИРНА.

"Поскольку у него нет доверенных советников и хорошей памяти, я напоминаю ему, что Иран был слишком силен и непоколебим, чтобы уступить вашим жестоким санкциям и абсурдным угрозам. Даже сейчас он слишком горд, чтобы поддаться вмешательству и восклицаниям политика, уставшего от многолетних бесплодных действий против Ирана", добавил иранский дипломат.

Высказывания Байдена и вмешательства США уже давно не удивляют руководсвто ИРИ, потому что "интервенция, агрессия и убийства - истинная природа американской системы".

"С переворота августа 1953 года антииранская политика американского правительства хорошо запомнилась нам. И, конечно же, история свидетельствует о том, что рана американского преступления и насилия лежит на мире", - отметил Канани.

"Вы привыкли ловить рыбку в мутной воде, но помните, это Иран. Страна гордых мужчин и женщин. Вместе мы будем пытаться залечить большие и маленькие раны Ирана, вместе мы будем поддерживать независимость Ирана, и, конечно же, к вашей череде неудач добавится еще одна", - пояснил представитель МИД.