На 89-м году ушел из жизни экс-председатель ВГТРК Олег Попцов

16 окт. 14:44

На 89-м году ушел из жизни заслуженный деятель искусств РФ, бывший председатель Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олег Попцов, - сообщил в в своем Telegram-канале депутат Госдумы, телеведущий Евгений Попов.

"Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 июля 1990 года ВС РСФСР постановил учредить Государственное телевидение и радио РСФСР. На следующий день, 14 июля, председатель Верховного совета Борис Ельцин подписал постановление президиума ВС РСФСР об образовании ВГТРК, генеральным директором которой был назначен Анатолий Лысенко, а председателем стал Олег Попцов.