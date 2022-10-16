Полиция Еревана задержала воров автокатализаторов

16 окт. 14:27

Полицейские ереванского района Канакер-Зейтун задержали двух мужчин по подозрению в краже из автомобилей, - сообщает пресс-служба полиции Еревана.

Мужчины 36 и 44 лет были доставлены в полицию, когда пытались украсть катализатор из "Тойоты", припаркованной на улице Давида Анахта. При обыске в спортивной сумке 36-летнего злоумышленника стражи порядка нашли катализатор, наждачную бумагу, пилу и нож, - передает Sputnik Армения.

Те же граждане в тот же день украли катализатор стоимостью примерно 1 млн драмов (около $2,5 тыс) из "Лексуса", также припаркованного на улице Давида Анахта. Те же лица попытались совершить кражу из другого автомобиля марки "Лексус", но были вынуждены скрыться, так как их заметил владелец машины.

Ведется следствие, - добавили в полиции.