У Турции уже готов проект газового хаба

16 окт. 14:00

Турецкие ученые уже разработали проект газового хаба в стране с возможностью транспортировки до 75 млрд кубометров голубого топлива в год, он стал актуален после того, как подобную идею озвучил президент РФ Владимир Путин, - пишет турецкая газета Yeni Şafak.

"Стало известно, что еще за три месяца до заявления президента России Владимира Путина о возможности создания в Турции крупного газового хаба для снабжения Европы ученые инженерного факультета Университета Гюмюшхане подготовили магистерскую диссертацию под названием "Турция - центральная страна в евразийской энергетической безопасности", - пишет издание.

Университет окажет всестороннюю поддержку в случае реализации проекта, - заверил заведующий кафедрой геофизической инженерии Университета Гюмюшхане и сотрудник факультета энергетических систем Института последипломного образования профессор доктор Нафиз Маден.

"Турция доказала всему миру, что она является страной, которая защитит Европу от холода зимой сегодня, как вчера она защитила Европу и весь мир от голода. Мы разработали проект газопровода. Мы сделали это не в качестве прогноза, а с помощью чисто научных исследований", - подчеркнул ученый, отметив: согласно проекту, газ будет распределяться в Европу через Фракию по трем различным маршрутам: северная, южная и средняя ветви. Южная ветвь пойдет в Италию, средняя ветвь пойдет в Сербию и другие страны через Болгарию, Албанию, Косово и Македонию, а северная ветвь пойдет в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию…

"Когда мы разрабатывали проект, мы предполагали, что он будет увеличен с 50 до 75 млрд кубометров при дополнительных инвестициях", - сказал он, отметив: проект приведет к тому, что Турция станет центральной страной, а не транзитной.

"Это позволит нам стать государством-плеймейкером... Этот проект будет способствовать миру и спокойствию. Это укрепит социально-культурные и даже братские связи между странами. В этом смысле мы готовы внести любой вклад в развитие нашей страны. Мы находимся на службе нашего государства как в технико-экономическом обосновании проекта, так и в других исследованиях", - добавил Маден.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Российский лидер обсудил эту идею с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они поручили детально и быстро проработать вопрос. Переговоры делегаций Турции и РФ по созданию газового хаба начнутся на следующей неделе. Планируется, что объем российского газа, который будет поставляться в Европу через Турцию в случае наличия спроса, может достигать 63 млрд кубометров в год, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак.