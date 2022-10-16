Камнепад закрыл дорогу из Кутаиси в Ласдили

16 окт. 13:58

Власти закрыли движение всех видов транспорта на дороге внутригосударственного значения Кутаиси (поворот на Цхалтубо)-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили из-за камнепада, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.

"В связи с усилившимся камнепадом на 94-м км автомагистрали внутригосударственного значения Кутаиси-Цхалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили до принятия соответствующих мер запрещается движение всех видов автотранспорта", - отмечается в информации, передает Sputnik Грузия.

На участке уже ведутся работы для обеспечения безопасного передвижения автомобилистов, - добавили в департаменте.