СМИ: в иракском Киркуке открылся новый международный аэропорт

16 окт. 13:29

Сегодня в городе Киркук на севере Ирака торжественно открылся новый международный аэропорт, - сообщил информационный портал Kurdistan24.

Первым самолетом, приземлившимся на взлетно-посадочной полосе аэропорта, стал правительственный борт, на котором в Киркук для официального открытия воздушной гавани прибыли министр транспорта Ирака Насер аш-Шибли и исполняющая обязанности министра финансов страны Хайям Нимат. Международные рейсы аэропорт Киркука начнет принимать уже с сегодняшнего дня, - передает иракское информационное агентство INA.

"Международный аэропорт Киркука соответствует всем международным стандартам и требованиям и готов принимать любые рейсы", - цитирует сообщение Управления гражданской авиации Ирака портал.

Аэропорт в Киркуке был построен в семидесятых годах прошлого века, но использовался в качестве иракской военной авиабазы, с 2003 по 2011 годы он активно использовался американскими войсками. еконструкция аэропорта началась в 2018 году после восстановления правительственными иракскими войсками контроля над Киркуком.