Миллер: ограничения цен на российский газ станут катастрофой для ЕС

16 окт. 13:20

Установление "потолка" цен на российский газ в Европе, в случае принятия такого решения, будет являться нарушением контрактных условий и повлечет за собой прекращение поставок, - заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - поведал Миллер, передает РИА Новости.

Напомним, Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ пока обсуждается.