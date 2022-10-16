Астрахань приняла Второй Агрофестиваль

16 окт. 12:58

Накануне, 15 октября, на территории спорткомплекса "Звёздный" в Астрахани прошел большой Агрофестиваль, который был приурочен ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Астраханской области.

В регионе выращивается огромное количество овощей. Каждый год здесь собирается 1.3 млн т овощебахчевой продукции, и сельхозярмарки в регионе позволяют астраханцам увидеть результаты труда аграриев, - передает "АиФ Астрахань".

В фестивале приняли участие более 100 фермерских хозяйств, которые выставили свои овощи и фрукты, молочную продукцию, отборное мясо, свежую рыбу и многое другое по ценам производителя. Не остались без наград и аграрии - церемонию их награждения провел министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев. Он вручил почетные грамоты и благодарственные письма, а также награды, которые астраханцы получили на Всероссийской аграрной выставке "Золотая осень" в Москве.

Также на фестивале были представлены агроновинки Астраханской области – черный тмин и батат, которые вскоре могут стать визитной карточкой региона.

Организаторами фестиваля выступили региональные Минсельхоз, Минэкономразвития и администрация города. Площадки сельхозярмарки посетил вице-губернатор Павел Паутов.