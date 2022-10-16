Желающим получить паспорт Армении предложат инвестировать в страну

16 окт. 12:44

В Армении представлен проект решения правительства о предоставлении гражданства республики иностранцам: пока он находится на стадии голосования и вступит в силу только после рассмотрения и утверждения кабмином.

Согласно информации, размещенной на площадке единых правовых актов e-draft.am, армянский паспорт смогут получить те, кто готов вносить вклад в развитие экономики страны, популяризации армянской культуры и обогащать научную сферу. В частности, гражданство получат те инвесторы, которые готовы вложить в страну минимум $150 тыс, либо предоставить такую же сумму на безвозмездной основе для осуществления деятельности в области образования или науки, - передает Sputnik Армения.

Армянский паспорт может быть выдан и тем, кто приобретет на территории страны недвижимость на сумму не менее $150 тыс. Поощряется создание ряда компаний, в том числе и в сфере ИТ, с капитализацией $1 млн и выше, создание венчурного фонда с капиталом в $80 млн. Другой вариант - инвестиции в уже созданные компании.

Также армянское гражданство могут получить иностранцы, которые имеют 20-летний стаж работы в компаниях высоких и/или информационных технологий, котирующихся на Нью-Йоркской, Франкфуртской или Лондонской фондовых биржах, а также те, кто минимум пять лет проработали или сотрудничали с международными почтовыми структурами, либо готовы вложить в сферу минимум $250 тыс.

Что касается науки, спорта, культуры и искусства, то здесь необходимо иметь минимум 10-летний стаж научной или научно-технической деятельности, ученую степень. Поощряются патенты на изобретение, госнаграды или почетные звания в области науки. При этом гражданами могут стать авторы или соавторы не менее пяти опубликованных научных статей в авторитетных международных рынках научной информации за последние десять лет. Приветствуются лица, внесшие значительный вклад в распространение и развитие армянской культуры, занимающиеся общественной и благотворительной деятельностью, а также имеющие международное признание.