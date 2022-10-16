Госдеп США: Иран должен освободить заключенных американцев

16 окт. 12:29

Иран должен "немедленно освободить "незаконно заключенных" американских граждан", - заявил официальный представитель госдепартамента США Нэд Прайс.

"Иран несет полную ответственность за безопасность наших незаконно заключенных граждан, которые должны быть немедленно освобождены", - написал Прайс в Twitter, добавив, что США следят за сообщениями о пожаре в тегеранской тюрьме, передает РИА Новости.

Напомним, ранее иранское информационное агентство IRNA сообщало, что в результате пожара в тюрьме Эвин никто не погиб, но восемь человек получили ранения.