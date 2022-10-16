РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Туркменистан будет строить коридор "Север-Юг" вместе с Казахстаном

Туркменистан будет строить коридор &quot;Север-Юг&quot; вместе с Казахстаном

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о готовности создавать вместе с Казахстаном транспортный коридор "Север-Юг" к Индийскому океану и Персидскому заливу, - сообщило сегодня Туркменское телевидение.

В ходе визита в Казахстан достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в транспортной сфере: планируется создать мощную и современную инфраструктуру, которая обеспечила бы объединение транспортных систем Центральной Азии и выход стран региона на европейские и азиатские магистральные потоки, - отметил туркменский лидер.

"В частности, Туркменистан готов к совместной с Казахстаном работе по созданию коридора "Север-Юг" к Индийскому океану и Персидскому заливу, вдоль восточного побережья Каспийского моря", - подчеркнул туркменский лидер, передает Sputnik Казахстан.

Также Бердымухамедов отметил, что Туркменистан и Казахстан будут координировать усилия по формированию стратегического пояса транспортно-транзитного и логистического партнерства по линии Восток-Запад, Азия-Европа, а также продолжат совместную деятельность на Каспии.

1065 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version