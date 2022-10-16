В Ингушетии прошел первый фестиваль СКФО "Юнармия в спорте"

16 окт. 11:57

Накануне в ингушской Сунже прошел Первый Всероссийский фестиваль спорта среди отрядов военно-патриотического движения "Юнармия" - "Юнармия в спорте - 2022", участниками которого стали 190 юнармейцев из разных регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), - сообщает пресс-служба главы республики Махмуда-Али Калиматова.

"На стадионе им. Дьякова в Сунже в состязаниях приняли участие юнармейцы из Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Около 20 команд юнармейских отрядов по 10 человек в возрасте от 14 до 17 лет соревновались в командных квестах, любительских блиц-турнирах по футболу, баскетболу и волейболу, сдаче норм ГТО и неполной разборке-сборке автомата Калашникова и т. д.", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"В Ингушетии сегодня развитие спорта, физической культуры, получение знаний и воспитание гражданина страны происходят единым блоком, комплексно. Очень важно для нашей республики и других регионов России, что такие мероприятия увеличивают количество юных любителей спорта. Все они - будущие труженики и защитники своего Отечества", - цитирует слова главы региона Махмуда-Али Калиматова на открытии фестиваля его пресс-служба.

Также для участников провели мастер-классы олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Татьяна Лебедева.