Число новых заболеваний коронавирусом в России неуклонно снижается

16 окт. 11:44

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 12 354, сутками ранее в стране было 13 384 новых случаев, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 948, в Санкт-Петербурге - 726, в Подмосковье – 326. В Краснодарском крае - 195, в Ставропольском крае - 152, в Крыму - 52, в Дагестане - 12, в Кабардино-Балкарии - 26, в Адыгее - 26, в Карачаево-Черкесии - 25, в Чечне - 2, в Северной Осетии - 29, в Ингушетии - :.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 18 441 против 26 130 днем ранее, до 20 603 845.

За сутки в России госпитализировали 744 заболевших против 1 657 днем ранее (снижение на 55,1%). Число госпитализаций уменьшилось в 71 регионе и увеличилось в восьми, в шести ситуация не изменилась.