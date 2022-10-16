Армения четвертые сутки обстреливает позиции Азербайджана

16 окт. 11:28

Накануне, 15 октября, с 15:20 до 18:00 и минувшей ночью подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йеникенд и Йухары Шорджа Басаркечярского района, а также Гарашен Горисского района и Чинарлы Товузгалинского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Джамилли и Моллабайрамлы Кельбаджарского района, Гюсюлю Лачинского района и Коханаби Товузского района, - сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"Подразделениями Азербайджанской Армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.