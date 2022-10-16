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Китай намерен стать сильнейшей промышленной державой мира

Китай намерен стать сильнейшей промышленной державой мира

Компартия Китая считает необходимым ускорить процесс превращения страны в ведущую мировую державу по уровню развития обрабатывающей промышленности, космонавтики, транспорта и сетевых технологий, а также по качеству продукции, заявил сегодня, выступая с докладом на открытии 20-го съезда КПК от имени Центрального комитета КПК 19-го созыва председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин.

"Мы должны продолжать ставить главной задачей продвижение высококачественного развития, органически сочетать реализацию стратегии расширения внутреннего спроса с углублением структурных реформ в сфере предложения… Необходимо ускорить создание современной экономической системы, сосредотачивать силы на повышении общей факторной производительности, на укрепление стрессоустойчивости и безопасности производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, отметив необходимость укреплять и развивать общественный сектор экономики, поощрять, поддерживать и направлять развитие необщественного сектора, раскрыть роль рынка в распределении ресурсов, активнее проявлять роль правительства.

"Необходимо формировать современную производственную систему, содействовать индустриализации нового типа, ускорять процесс превращения Китая в ведущую мировую державу по уровню развития обрабатывающей промышленности, космонавтики, транспорта и сетевых технологий, а также по качеству продукции, форсировать создание цифрового Китая", - подчеркнул он.

Генсек КПК указал на необходимость "закреплять лидирующее положение конкурентоспособных производств, ускорять работу по восполнению недостатков в сферах, связанных с безопасностью и развитием страны, наращивать потенциал в обеспечении снабжения стратегически важными ресурсами".

"Мы всесторонне продвигаем дипломатию крупной державы с китайской спецификой, способствуем построению сообщества единой судьбы человечества, решительно защищаем беспристрастность и справедливость в международных отношениях, выступаем за подлинную многосторонность и практикуем ее, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы", - сказал Си Цзиньпин.

Напомним, двадцатый съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тыс делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 млн членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. После закрытия съезда пройдет первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро.

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