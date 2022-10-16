В столичном регионе сегодня последний погожий денек

16 окт. 10:57

Сегодня для жителей столичного региона будет последний "погожий денек" с температурой на 4 градуса выше климатической нормы, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Москвичей ждет последний погожий денек с температурным фоном на 4 градуса выше положенной климатической нормы, то есть переменная облачность, без осадков, температура воздуха в столице плюс 11-13, в Подмосковье плюс 9-14", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть теплый, юго-западный, его скорость составит 3-8 м/с, атмосферное давление останется повышенным - 758 мм рт ст, и меняться оно будет мало, - добавил синоптик.