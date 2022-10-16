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В ночной аварии под Буйнакском погибли три человека

В ночной аварии под Буйнакском погибли три человека

Три человека минувшей ночью погибли в результате столкновения двух легковушек в Буйнакском районе Дагестана, - сообщает пресс-служба МВД региона.

ДТП произошло на 15-м километре автодороги "Буйнакск - Унцукуль" - столкнулись LADA Largus и LADA Priora. Произошло возгорание первого автомобиля, он полностью выгорел, передает РИА Новости.

"В результате аварии на месте происшествия погибли водитель LADA Priora и пассажиры LADA Largus - 41-летняя женщина и 12-летний мальчик, проживавшие в Унцукульском районе. Водитель и еще один пассажир LADA Largus, 27-летняя девушка, с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Информация предварительная", — говорится в сообщении.

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