Паромы Керченской переправы заработали после шторма

16 окт. 10:21

На Черном море распогодилось - погода позволяет осуществлять перевозки по обеим линиям Керченской паромной переправы, сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"С учетом погрузочных операций возобновлена работа крупных паромов на морской линии терминал Рыбный порт (морского порта Керчь) - порт Кавказ, также возобновлено движение на линии терминал порт Крым (морского порта Керчь) - порт Кавказ", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне шторм приостановил работу паромной переправы между Крымом и Краснодарским краем, - сообщал глава администрации Керчи Святослав Брусаков.