Европа восстанавливает торговлю с Россией

16 окт. 10:02

Шесть стран Евросоюза восстановили экспорт и импорт с Россией как минимум до уровня февраля, - показал анализ данных национальных статистических служб.

Согласно данным ведомств, экспорт семи стран Евросоюза в Россию уже в начале лета превысил февральские значения: это Латвия (на 67%), Словения (37%), Хорватия (28%), Болгария (25%), Эстония (19%), Кипр (12%) и Люксембург (7%). Существенно вырос и товарный импорт из России в десяти государствах. Это Словения (в 4,4 раза), Хорватия (в 2,7 раза), Чехия (в 2 раза), Мальта (88%), Испания (46%), Бельгия (39%), Люксембург (22%), Кипр (13%), Эстония (11%) и Болгария (10%), - передает РИА Новости.

Таким образом, Болгария, Кипр, Люксембург, Словения, Хорватия и Эстония одновременно нарастили импорт и экспорт к зимним значениям.

Наибольшее снижение поставок в Россию в стоимостном выражении год к году пока отмечается в 18 государствах Евросоюза, хотя сейчас европейские страны наращивают экспорт в Россию, максимально сократили разрыв по сравнению с февралем Австрия и Греция.

Девять стран ЕС показали наибольшее снижение импорта из России в годовом выражении, а вот 13 стран Европы в первом полугодии вообще сокращали ввоз российских товаров в денежном выражении.

В целом за первое полугодие экспорт товаров из ЕС в Россию сократился на 31% - до 28,4 млрд евро с 41,1 млрд годом ранее. А вот импорт вырос на 83% - с 66,4 млрд до 121,7 млрд евро.

Напомним, после начала специальной операции России на Украине ЕС начал вводить санкции против Москвы, в том числе ограничив экспорт различных товаров. Основные экспортные ограничения были приняты весной, когда был запрещен вывоз в Россию многих видов оборудования, технологической продукции и потребительских товаров стоимостью более 300 евро. Также санкции были введены против импорта некоторых видов российского сырья и продукции, включая прямые запреты и заградительные пошлины.