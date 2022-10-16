Эрдоган поблагодарил президентов, соболезновавших трагедии в Бартыне

16 окт. 8:08

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через соцсети поблагодарил президентов и другое руководство иностранных государств, выразивших накануне соболезнования в связи со взрывом метана в угольной шахте провинции Бартын, в результате которого погиб 41 горняк.

"Я хотел бы выразить благодарность от имени турецкого народа лидерам и народам государств за их искреннюю солидарность, за то, что они разделили нашу боль, которую мы пережили в Бартыне", - написал Эрдоган.

Также он приложил к записи флаги всех государств и международных организаций, которые соболезновали ему и турецкому народу в связи с трагедией в Бартыне.