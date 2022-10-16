На Северном Кавказе запускают онлайн-курс по истории кузнечного дела

16 окт. 5:07

Казаки запустят онлайн-курс для школьников Ставрополья по истории регионов Северного Кавказа и кузнечного ремесла, сообщила автор проекта "Кавказская сталь" Мария Воеводина.

"Создан онлайн-курс по культуре народов Северного Кавказа и по истории субъектов округа на 4 тысячи участников, целевая аудитория – школьники. Мы привлекаем внимание молодежи к традициям изготовления клинкового оружия, кузнечного дела. Уклон идет на кузнечное дело, но онлайн-курс рассчитан и на общую информацию", - сказала она.

Далее Воеводина отметила, что у детей большая загрузка в школе, но мало времени уделяется региональному компоненту, и потому было решено обобщить всю информацию о северокавказском регионе.