В Стамбуле горело высотное здание

16 окт. 2:09

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу сообщил в Twitter о возгорании жилого 24-этажного дома в городе. По его словам, при пожаре никто не пострадал.

"Пожар, вспыхнувший в высотном здании в районе Кадыкей, взят под контроль нашими пожарными командами. Эвакуация была проведена без человеческих жертв. Причина пожара будет выяснена после расследования", - сказано в сообщении Имамоглу.

Пожар в высотном здании начался на нижних этажах, затем огонь перекинулся на наружную облицовку и по ней распространился на фасад до верхних этажей.