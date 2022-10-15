В Тегеране взорвана крупнейшая иранская тюрьма

15 окт. 23:05

Как сообщили сегодня иранские СМИ, в Тегеране была взорвана крупнейшая тюрьма Эвин. Вслед за взрывом в здании тюрьмы начался пожар.

"Были опубликованы снимки тюрьмы Эвин, на которых видно, что в ней произошел сильный пожар. Местные жители сообщили, что за последние 20 минут с места возгорания было слышно не менее четырех взрывов", - пишет, в частности, Fars.

Согласно текущей информации взрыв произошел в швейном цеху после ссоры между заключенными.

Пожар был быстро потушен силами сотрудников тюрьмы.