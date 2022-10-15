Иран поставил рекорд железнодорожных грузоперевозок

15 окт. 21:58

Как сообщил сегодня гендиректор "Иранских железных дорог" Мид Салехи, в прошлом году был поставлен абсолютный рекорд страны по железнодорожному грузовому трафику за счет роста транзита грузов и в целом международных перевозок.

При этом Салехи не уточнил, о каких объемах грузоперевозок идет речь.

В этом году рекорд может быть побит благодаря усилиям России по развитию логистического сотрудничества с Ираном. Так, в настоящее время на иранскую землю уже прибывают пять транзитных российских поездов через Казахстана и Туркменистан.

Как пишет IRNA, эти поезда въезжают в Иран через пункт Сарахс и по международному транспортному коридору "Север-Юг" отправляются в порты Бендер-Аббаса, где их ждут корабли, которые затем поплывут в Индию.