В Невинномысске прошла массовая акция "Вода России"

15 окт. 21:43

Сегодня в Невинномысске, крупнейшем промышленном центре Ставропольская края, прошла экологическая акция "Вода России", ее участниками стали свыше 1 тыс человек. В течение субботы они собрали несколько сотен мешков мусора на берегу реки Большой Зеленчук.

"Сегодня волонтеры, активисты и неравнодушные жители Ставропольского края собрались на берегу реки Большой Зеленчук в Невинномысске в парке культуры и отдыха "Шерстяник". Волонтеры собрали 317 мешков мусора, из них почти половина – 45% – со стеклом, 32,5% пластика, 19,5% бытовых отходов и 9% металла", - рассказал об акции глава муниципалитета Михаил Миненков на своем telegram-канале.

Уборка берега Большого Зеленчука была центральным событием акции "Вода России" в Невинномысске. Также ее участники посетили мастер-классы и лекции о раздельном сборе мусора и экологии.

Акции "Вода России" проводится Минприроды РФ в разных уголках страны на протяжении девяти лет.