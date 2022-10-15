Грозный и Гудермес очистят от несанкционированных свалок

15 окт. 21:29

В Чечне до конца года начнут ликвидацию двух несанкционированных свалок в Шейх-Мансуровском районе Грозного и одной свалки в Гудермесе, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

На проведение этих мероприятий региональный бюджет получит субсидии из федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы, сказали в ведомстве.

Средства будут направлены на софинансирование расходных обязательств на ликвидацию несанкционированных свалок.