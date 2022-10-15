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"Грузинская мечта" предложила оппозиции вместе выбрать нового омбудсмена

&quot;Грузинская мечта&quot; предложила оппозиции вместе выбрать нового омбудсмена

Депутат от "Грузинской мечты" Николоз Самхарадзе сообщил сегодня, что правящая партия намерена взаимодействовать с некоторыми оппозиционными фракциями по теме выбора нового омбудсмена.

"Исходя из природы радикальной оппозиции, я не наполнен оптимизмом, что их подход к выбору Народного защитника будет конструктивным. Но я надеюсь, что с другими оппозиционными партиями, заинтересованными в развитии страны, будет возможно определиться с кандидатом", - приводит его слова Спутник-Грузия.

Напомним, что сама "Грузинская мечта" не будет выдвигать своего кандидата на должность омбудсмена, дабы им стал человек от оппозиции. Причина в том, что партия контролирует 75 мест в парламенте и способна при минимальной коалиции сделать своего человека новым Народным защитником.

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