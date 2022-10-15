В Армении еще раз попробуют внедрить всеобщее медицинское страхование

15 окт. 20:58

Глава Минздрава Армении Анаит Аванесян на совещании с премьер-министром Николом Пашиняном внесла предложение о начале внедрения в республике всеобщего медицинского страхования. Проект Аванесян предполагает пятилетний срок постепенного распространения ОМС и ДМС среди граждан.

Как пишет Спутник-Армения, всеобщее медицинское страхование будет разделено на обязательно и добровольное, и в него будут включены почти все медицинские услуги, за исключением услуг дантиста и пластического хирурга.

Для этого Армении потребуется особая страховая инфраструктура дл обеспечения гражданам независимо от их социального положения качественных услуг.

Никол Пашинян распорядился доработать проект всеобщего медицинского страхования экспертам Минздрава вместе с парламентариями.

Напомним, что в 2019 году в Армении уже был разработан проект всеобщего медицинского страхования, однако он предполагал дополнительный налог в 4-6% с физических лиц, что вызвало протесты среди населения.