Джейхун Байрамов созвонился с Хосейном Амиром Абдоллахийаном

15 окт. 20:43

Как сообщили сегодня в МИД Азербайджана, вечером состоялся телефонный разговор министра Джейхуна Байрамова и его иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахийана. Обсуждались вопросы двусторонней повестки дня и положения дел в регионе Южного Кавказа в целом.

"В продолжение состоявшейся в Астане встречи лидеров двух государств министры обменялись мнениями по ряду вопросов, в том числе по актуальным вопросам двусторонней повестки дня. Стороны также обсудили текущую ситуацию в регионе", - сказано в пресс-релизе МИД Азербайджана.

В частности, Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахийан говорили об азербайджано-иранском сотрудничестве в международных организациях, а также о других вопросах, представляющих взаимный интерес.