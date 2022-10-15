Пять человек за пять минут погибли на одной дороге в Дагестане

15 окт. 20:28

Telegram-канал МВД Дагестана опубликовал информацию о двух ДТП в республике, произошедших на одном участке дороги с разнице всего в несколько минут. В них погибли пять человек.

"Два ДТП с разницей в несколько минут на одном участке дороги. В одном ДТП погибших трое, среди них один ребенок. Во втором – двое погибших", - сказано в сообщении ведомства.

При этом дагестанские правоохранители не уточнили, в каком районе и на какой дороге произошли аварии "Ведется сбор информации по обоим фактам. В ближайшее время информация будет опубликована на нашем телеграмм-канале", - заверили в МВД Дагестана.