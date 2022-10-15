Лапид предложил Эрдогану помощь в ликвидации аварии на угольной шахте

15 окт. 19:58

Премьер-министр Израиля Яир Лапид написал сегодня на своей странице в Twitter соболезнования семьям турецких горняков, погибших при взрыве матана в угольной шахте в провинции Бартын.

"Израиль вместе с Турцией после ужасной трагедии в провинции Бартын. Я передал министру иностранных дел Мевлюту Чавушоглу наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления раненым", - сообщил Яир Лапид.

Израильский премьер добавил, что предложил помощь турецким властям "в это сложное время".

Напомним, на данный момент известно о 41 погибшем из 115 шахтеров, находившихся в забое на глубине 300 м во время взрыва метана.