Озеро Бекан ждет уборка

15 окт. 19:43

В Северной Осетии к концу года планируют завершить работы по расчистке озера Бекан, сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Уточняется, что работы по расчистке водоема не проводились с уже более полувека. "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". Подобные работы на озере проводят впервые за 55 лет. "По словам старожилов, последний раз озеро Бекан чистили в 1967 году. За полвека дно заилилось, на некоторых участках толщина иловых отложений достигала двух метров", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что на территории озера выполнены основные работы и теперь необходимо провести рекультивацию площадки под геотубы и вывезти оставшийся ил на полигон складирования.

В настоящее время очищена береговая линия, а также дно озера.