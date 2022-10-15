Эрдоган объявил о реформе горно-рудного производства в Турции

15 окт. 19:29

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибыв на место масштабной аварии в угольной шахте у города Амасра провинции Бартын, объявил о внедрении новых мер безопасности в горно-рудном производстве.

Эрдоган принял доклады находящихся в зоне ЧП главы МВД Сулеймана Сойлу, главы Минтруда Ведата Бильгина и главы Минэнерго Фатиха Донмеза о спасательной операции и ликвидации последствий взрыва в шахте, затем пообщался с семьями погибших шахтеров и спасателями, пишет Анадолу.

"Для предотвращения новых трагедий на горно-рудных предприятиях будут применены самые современные технологические решения. Власти не допустят никаких отклонений от требований эксплуатации и не позволят формирования излишних рисков", - подчеркнул президент Турции.

Вместе с Эрдоганом в Амасру прибыли спикер парламента Мустафа Шентоп, вице-президент Фуат Октай, глава Минздрава Фахреттин Коджа, глава Минтранса Адиль Караисмаилоглу, замгенсека правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.