"Ахмат" одолел "Краснодар" – 3:2

15 окт. 19:15

Сегодня в Краснодаре состоялся матч 13-го тура Мир-Российской премьер-лиги между ФК "Краснодар" и грозненским клубом "Ахмат". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей из Чечни.

Первым мячом в воротах краснодарцев стал реализованный Бернардом Бериши пенальти на 18-й минуте. "Краснодар" ответил голом в исполнении Эдуарда Сперцяна на 30-й минуте, но уже на 35-й грозненцы вновь стали лидировать благодаря голу Артема Тимофеева.

На 55-й минуте краснодарцы вновь сравняли счет благодаря голу Михайло Баньяца. Исход встречи решила добавленная пятая минута, когда третий гол в ворота "Краснодара" забил Иван Олейников.

Таким образом "Ахмат" поднялся на седьмую строчку чемпионата с 20 очками, а "Краснодар" остался на пятой строке с 21 очком.