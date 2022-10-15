Дмитрий Медведев раскритиковал Эммануэля Макрона за ложь о Южном Кавказе

15 окт. 18:58

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице ВКонтакте подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за опубликованное в четверг телеинтервью на France 2, где французский лидер перевернул с ног на голову всю историю Южного Кавказа и обвинил Москву в стремлении дестабилизировать регион.

"Излюбленный метод европейской политики – валить с больной головы на здоровую. Ничем другим объяснить последнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона невозможно. Француз обвинил Россию, цитирую, в том, что она "нагнетает обстановку" на армяно-азербайджанской границе с целью "дестабилизации ситуации" на Кавказе и за его пределами. Заявление более чем некорректное. Хамское. Извращенное и неприемлемое, как назвал его президент нашей страны", - написал Медведев.

При этом, подчеркнул политик, объяснение у заявлений Макрона вполне простое. "Макрон, по сути, не обвинял Россию, а оправдывался сам. Телеведущие упрекнули его в том, что "Франция бросила Армению на произвол судьбы". Он с горячностью рассказывает, как сильно Франция любит Армению. Тут расчет на влиятельных представителей армянской диаспоры вполне прозрачен. Пытается выглядеть мудрым и благородным. Давайте, однако, вспомним, как в течение больше чем полувека, с конца 1960-х годов, Франция вела себя в своих бывших колониях. Какие реки крови пролились из-за этого в Мали, в Руанде, в Конго, в Алжире", - предложил он.

"Сам же Макрон в свое время просил у африканцев прощения за геноцид тутси при пособничестве цивилизованной Франции. За отрезанные головы и полностью уничтоженные деревни. За колодцы, полные трупов. За все то "разделяй и властвуй" в зависимых и небогатых странах, которое навеки на совести французов. То есть за свое отвратительное колониальное прошлое. И за вполне очевидное проамериканское настоящее", - добавил Дмитрий Медведев.