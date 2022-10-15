ВС Армении обучат мирных женщин боевой стрельбе

15 окт. 18:42

Как сообщили в Минобороны Армении, с 17 октября в республике стартуют курсы по боевой стрельбе для не служивших в армии граждан. В первую очередь будут обучать женщин.

На начальном этапе учить женщин стрелять будут специалисты Минобороны в Ереване, в дальнейшем военнослужащие возьмутся за женское население в областях Армении.

Курсы подразумевают как теоретические занятия по стрельбе, так и практику овладения огнестрельным оружием.

Программа курса рассчитана на привлечение максимального числа желающих: они бесплатны и проходят только по выходным. В дальнейшем стоит ожидать начала агитации за обучение боевой стрельбе среди мирного населения республики.

Напомним, что на этой неделе глава Минобороны Сурен Папикян объявил об увеличении масштабов сборов резервистов. Ведомство работает над законом об обязательном участии в сборах всех военнообязанных, причем две недели из 25 дней каждый участник сборов будет нести полноценное боевое дежурство.

Как можно видеть, Армения начала всерьез готовиться к новой войне.